Активы производителя водки «Хортиця» выставлены на торги за 7,8 млрд рублей

Росимущество повторно выставило на торги бывшие российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits. Стартовая цена лота — 7,8 млрд рублей, приём заявок завершится 12 августа, аукцион пройдёт 14 августа на площадке АО «Российский аукционный дом».

В состав лота входят доли в восьми юридических лицах, которые ранее занимались розливом водки под брендами «Хортиця», «Морош», «Первак» и «Хлебный дар», а также коньяка «Шустов».

Предыдущие попытки продать активы оказались безуспешными: в июне заявок не поступало, а в конце июля на публичном предложении с ценой отсечения 3,9 млрд рублей покупатель также не нашёлся. После февраля 2022 года Global Spirits отозвал лицензии на выпуск и продажу продукции в России, затем активы перешли к Александру Беспалову, а в 2024 году суд обратил их в доход государства.

Global Spirits — один из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, продукция которого экспортируется в 87 стран мира. Центральный офис компании находится в Нью-Йорке.