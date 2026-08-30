Акции Nike показывают худшую доходность с 1993 года

По данным Bloomberg, акции Nike Inc. в 2026 году демонстрируют худшую годовую доходность с 1993 года. Одной из причин агентство называет бренд Jordan.

Завершение Майклом Джорданом карьеры в 30 лет в свое время стало головной болью для Nike — производителя и крупного бенефициара культовой линейки кроссовок Air Jordan. Именно в 1993 году баскетболист впервые ушел из спорта.

Как отмечает Bloomberg, в нынешнем году бренд Jordan вновь стал одной из причин слабой динамики акций компании.