«Агронэкст» привлёк 700 млн юаней дебютными облигациями

Группа «Агронэкст» разместила дебютные облигации, номинированные в китайских юанях, на 700 млн юаней. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.

Выпуск рассчитан на 1,5 года и предполагает ежемесячный купон 8,95% годовых. Книга заявок закрылась 5 августа, техническое размещение бумаг запланировано на 11 августа. Новый инструмент пополнил перечень юаневых облигаций крупнейших российских производителей минеральных удобрений.

Спрос на бумаги распределился так: 58% пришлось на банки, 10% — на управляющие компании, остальные 32% — на клиентов брокерского и частно-банковского обслуживания.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что дебютный выпуск «Агронэкста» стал первой с начала июля сделкой в юанях и подтвердил наличие ликвидности в этом сегменте рынка.