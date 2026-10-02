Экономика

28 935 рублей: правительственный законопроект предлагает новый МРОТ с 2027 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №619-9, которым с 1 января 2027 года предлагается установить МРОТ в размере 28 935 рублей в месяц. Об этом сообщает Интерфакс.

В документе также предусмотрена приостановка на 2027–2029 годы привязки МРОТ к медианной заработной плате. С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года включительно предлагается не применять нормы закона «О минимальном размере оплаты труда», по которым МРОТ на очередной год устанавливается с учетом медианной зарплаты за предыдущий год. Сейчас соотношение МРОТ и медианной зарплаты не может быть ниже 48%.

Согласно пояснительной записке, МРОТ с 1 января 2027 года предлагается определять исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, то есть индексация на 2027 год составит 6,8%.

Требование о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и ниже МРОТ текущего года, сохраняется. Ранее нормы о привязке МРОТ к медианной зарплате приостанавливались на 2023 год. Законопроект об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы в 2027–2029 годах размещен в электронной базе данных парламента.

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