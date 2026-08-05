В ЖК «Светлый» под Казанью мужчина обещал подросткам деньги за уединение

В ЖК «Светлый» под Казанью пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам и предлагал им деньги за уединение. Одна из школьниц не растерялась — включила диктофон и записала разговор. На записи слышно, как незнакомец называет тысячу рублей, потом две, а девушка просит его отстать.

Местные жители рассказали о происшествии в интернет-сообществах. По их словам, подобные предложения мужчина делал и другим подросткам, но подтверждений этому пока нет. Жители дома обеспокоены и требуют от полиции разобраться в ситуации.

Заявление уже подано в полицию. В МВД по Татарстану сообщили, что сотрудники ОМВД по Пестречинскому району устанавливают личность предполагаемого злоумышленника. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.