Криминал

В ЖК «Светлый» под Казанью мужчина обещал подросткам деньги за уединение

Служба новостей Автор статьи
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В ЖК «Светлый» под Казанью пожилой мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам и предлагал им деньги за уединение. Одна из школьниц не растерялась — включила диктофон и записала разговор. На записи слышно, как незнакомец называет тысячу рублей, потом две, а девушка просит его отстать.

Местные жители рассказали о происшествии в интернет-сообществах. По их словам, подобные предложения мужчина делал и другим подросткам, но подтверждений этому пока нет. Жители дома обеспокоены и требуют от полиции разобраться в ситуации.

Заявление уже подано в полицию. В МВД по Татарстану сообщили, что сотрудники ОМВД по Пестречинскому району устанавливают личность предполагаемого злоумышленника. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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