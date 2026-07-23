Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Набережных Челнах

Вечером 22 июля на Казанском проспекте в Набережных Челнах столкнулись мотоцикл Yamaha и «Лада Калина». Авария произошла напротив дома №124. За рулем мотоцикла находился 38-летний мужчина, легковушкой управляла 40-летняя женщина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в приемное отделение БСМП. Городская Госавтоинспекция сообщила, что нарушение ПДД будет установлено в ходе административного расследования.