Криминал

Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Набережных Челнах

Служба новостей Автор статьи
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Вечером 22 июля на Казанском проспекте в Набережных Челнах столкнулись мотоцикл Yamaha и «Лада Калина». Авария произошла напротив дома №124. За рулем мотоцикла находился 38-летний мужчина, легковушкой управляла 40-летняя женщина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в приемное отделение БСМП. Городская Госавтоинспекция сообщила, что нарушение ПДД будет установлено в ходе административного расследования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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