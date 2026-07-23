Криминал

Мошенники звонят от имени муфтия Татарстана

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило жителей республики о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются муфтием РТ Камилем Самигуллиным и обманывают людей. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов. О случаях мошенничества следует сообщать в правоохранительные органы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

Интересное в Казани

6 часов назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

когда кусаются клопы

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

3 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

утепление окон в Ростове-на-Дону

Наука

22 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Технологии

день назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома
Новости Татарстана
час назад

В августе в Татарстане прогнозируют рост пожароопасности

В августе в Татарстане прогнозируют рост пожаро...

Технологии

минуту назад

Уральская корпорация создала пластичный сплав для имплантов

Технологии

23 минуты назад

На «Казаньоргсинтезе» запустили первые российские закалочно-испарительные аппараты

Новости Казани

2 часа назад

Эксперт усомнилась в законности воссоздания Мергасовского дома в Казани

Новости России

2 часа назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт
Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объект...
Интересное в Казани
2 часа назад

Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объекта культурного наследия «Дом с подсолнухами» в центре Казани

Технологии

3 часа назад

Минцифры советует установить сертификаты для доступа к российским сайтам

Не у нас

3 часа назад

Пророчества Серафима Саровского грозят России периодом тяжёлых испытаний

Новости Татарстана

4 часа назад

Число аварий с маломерными судами в Татарстане выросло почти вдвое
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
6 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии