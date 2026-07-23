Мошенники звонят от имени муфтия Татарстана
Духовное управление мусульман Татарстана предупредило жителей республики о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются муфтием РТ Камилем Самигуллиным и обманывают людей. Ведомство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов. О случаях мошенничества следует сообщать в правоохранительные органы.
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