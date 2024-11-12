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Вакцинация от ковид: какие вакцины используют для профилактики, кого прививают в 2024 году

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С началом осени 2024 года вступает в силу нововведение Минздрава РФ, касающееся политики иммунизации от COVID-19. Основываясь на приказе № 677н, подписанном 12 декабря 2023 года, принято решение об отмене обязательной вакцинации для сотрудников здравоохранения и образования. Эти меры отражают стремление к оптимизации профилактических мер в ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию. Вовремя проведенная вакцинация от ковид помогла избежать распространения болезней.

Изменения в политике вакцинации

Новый регламент освобождает от обязанности пройти иммунизацию персонал учебных и медицинских учреждений. Такая корректировка направлена на снижение бюрократической нагрузки на учреждения и повышение самостоятельности граждан в вопросах здоровья. Это изменение предполагает усиление информационной поддержки населения о пользе и безопасности прививок.

Рекомендации по новой вакцинации

В свежем издании Национального календаря профилактических прививок уточнены группы, для которых рекомендована вакцинация: взрослые старше 18 лет, не перенесшие инфекцию, лица пожилого возраста, пациенты с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. Эти рекомендации обусловлены высоким риском развития осложнений после заражения вирусом среди указанных категорий.

Доступные вакцины и их особенности

На рынке представлены препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак», различающиеся механизмами воздействия и формами выпуска. Векторные вакцины «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт» используют безопасные вирусы-носители для доставки генетического материала. «ЭпиВакКорона» работает на пептидной основе, активируя иммунитет с помощью специфических белковых фрагментов. «Ковивак» включает убитые вирусные частицы и предназначен для активации защитной реакции организма.

Практика вакцинации

Процедура иммунизации проводится в учреждениях, имеющих право на осуществление медицинской деятельности. Специалисты, прошедшие специализированное обучение, осуществляют введение препаратов после детального осмотра и консультации пациентов о возможных реакциях и эффектах иммунизации. Все данные о прививках фиксируются в электронной медицинской карте, обеспечивая контроль за историей вакцинаций и оценку их эффективности.

Заключение

Проведенная вакцинация от ковида в 2024 году подчеркивает адаптацию здравоохранения к текущим реалиям и достигнутому уровню коллективного иммунитета. Переход к рекомендательной вакцинации укрепляет не только ответственность граждан за собственное здоровье, но и важность осознанного подхода к профилактике заболеваний в условиях сохраняющейся угрозы заражения.

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