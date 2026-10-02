Полезное

Татарстанцы стали чаще пользоваться смартфонами с 5G

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане выросло число владельцев устройств...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане выросло число владельцев устройств с поддержкой 5G. За последний год количество таких смартфонов в сети МегаФона увеличилось на 35%. Новинки активно осваивают не только в крупных городах, но и в небольших селах и деревнях республики.

Наибольший прирост среди городов аналитики оператора зафиксировали в Мамадыше и Кукморе, где число владельцев 5G-смартфонов за 12 месяцев увеличилось на 60%. В Нижнекамске количество таких гаджетов выросло на 53%, а в Казани для сравнения — на 27%. Среди сельских территорий по динамике лидирует Кукморский район с результатом 61%. В Елабужском и Азнакаевском районах пользователей с 5G стало больше на 59% и 55% соответственно.

Чаще всего современными гаджетами пользуются жители республики от 35 до 44 лет — на них приходится 35% устройств с поддержкой 5G. Чуть отстает группа от 45 до 54 лет с показателем 22%, а у абонентов от 25 до 34 лет сосредоточено 21% девайсов. При этом наиболее охотно переходят на смартфоны с 5G молодые люди до 24 лет, их число за год увеличилось на 93%. Женщины пользуются устройствами нового поколения на 3% чаще мужчин.

«В центральных локациях Казани уже запущена сеть 5G — в зонах с наибольшим числом активных пользователей и традиционно высоким трафиком. Теперь жители и гости города могут протестировать передачу данных на совместимых устройствах вблизи Кремля, на Кремлевской набережной и во время прогулок по улице Баумана», — сообщил директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов.

Кроме того, оператор продолжает расширять территорию покрытия самого востребованного поколения связи 4G. С начала года инженеры запустили сеть более чем в 140 населенных пунктах республики. Среди них — села и деревни с населением от 100 человек, где связь появилась в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

22 часа назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

как избавиться от кожееда в квартире отзывы

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

чистка канализации в Самаре

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

11 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

день назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

день назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

день назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Технологии
18 минут назад

Учёные РАН зарегистрировали программу Lineament Stress Calculator

Сотрудники лаборатории геоинформатики РАН зарег...

Не у нас

31 минуту назад

Опрос раскрыл, насколько россияне привязаны к смартфонам

Не у нас

38 минут назад

Казань вошла в тройку городов с дорогой арендой падел-кортов

Не у нас

41 минуту назад

FOTON представил на выставке TUNLAND G9 и VIEW

Новости Татарстана

56 минут назад

Три уроженца Татарстана вышли в новый выпуск «Титанов»
Как убрать запах из посудомоечной машины: фильт...
Технологии
51 минуту назад

Как убрать запах из посудомоечной машины: фильтр, разбрызгиватели и слив

Новости Татарстана

час назад

Режиссер из Казани покажет комедию «Вор в загоне» на ТНТ

Технологии

час назад

Телефон перестал скачивать приложения через мобильный интернет: где мог появиться запрет

Технологии

час назад

Asus получила исключение из запрета США на роутеры до марта 2028 года
Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казан...
Гид по Казани
4 дня назад

Корпоратив без хлопот: лучшие предложения Казани на сезон 2026–2027