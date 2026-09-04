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Суд ЕС рекомендовал аннулировать санкции против «МегаФона»

Служба новостей Автор статьи
Генеральный адвокат Суда Европейского союза Анд...

Фото: magnific.com

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Генеральный адвокат Суда Европейского союза Андреа Бьонди рекомендовал отменить первоначальные решения Совета ЕС о введении ограничительных мер в отношении российского телекоммуникационного оператора. Соответствующий документ был официально опубликован в четверг, сообщают РИА Новости.

Основным аргументом в пользу отмены ограничений названо отсутствие у Совета ЕС надлежащего доказательного досье на момент принятия первоначального решения.

История вопроса:

  • В феврале 2023 года ПАО «МегаФон» было включено в санкционный перечень ЕС. Ограничения предполагали ужесточение экспортного контроля в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также продукции, которая может способствовать развитию оборонно-промышленного сектора РФ.
  • В январе 2025 года Общий суд ЕС отклонил первоначальный иск компании.

Не согласившись с данным решением, «МегаФон» направил апелляцию в Суд ЕС высшей инстанции.

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