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Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» были награждены по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Служба новостей Автор статьи
По случаю профессионального праздника – Дня раб...
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По случаю профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – сотрудникам АО «Транснефть – Прикамье» вручены государственные, ведомственные, корпоративные и профсоюзные награды, а также награды субъектов Российской Федерации. Церемония награждения прошла в центральном офисе предприятия в г. Казани с участием заместителя вице-президента ПАО «Транснефть» Марса Фазлыева, генерального директора Олега Балабанова, председателя профсоюзной организации Ульфата Мифтахова, руководителей и коллектива предприятия, а также в аппаратах управления РНУ с участием начальников управлений.

За особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено советнику генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» Рифгату Хакимову.

24‑м работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации – за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти и нефтепродуктов. За безупречную работу 3 специалиста удостоены звания «Почетный нефтяник», удостоверения были вручены в ПАО «Транснефть».

За многолетний добросовестный труд в системе магистральных трубопроводов Почетными грамотами и Благодарностями ПАО «Транснефть» отмечены 34 человека. 161 сотрудник награжден Почетными грамотами и Благодарностями АО «Транснефть – Прикамье».

В торжественной обстановке 7 работникам были вручены Благодарность Раиса Республики Татарстан, Благодарности главы Удмуртской Республики и Почетные грамоты Правительства Пермского края.

Фотопортреты 10 сотрудников размещены на Доске Почета АО «Транснефть – Прикамье» и 50 сотрудников – в пяти филиалах предприятия.

Также состоялось присвоение Почетного звания «Ветеран системы «Транснефть». Его удостоились 46 сотрудников со стажем более 30 лет.

Всего в 2026 году по случаю профессионального праздника были отмечены более 336 работников предприятия.

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