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Россияне полюбили «раскладушки» и «книжки»

Служба новостей Автор статьи
Технология гибких дисплеев перестает быть нишев...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Технология гибких дисплеев перестает быть нишевым трендом и переходит в разряд востребованных повседневных решений. По данным объединённой розничной сети МегаФона и Yota, продажи таких устройств выросли на 55% год к году. При этом выбор форм‑факторов зависит от пола и возраста пользователей.

В текущем году две трети всех проданных складных устройств приходится на флипы (62%) — это компактные смартфоны-«раскладушки», которые складываются пополам по горизонтали. При этом динамика продаж у фолдов — «книжек» с вертикальным складыванием — оказалась значительно выше: прирост на 91% против 40% у флипов. Таким образом, соотношение по числу устройств между категориями практически выровнялось: 52% пользователей с «раскладушками», а 48% с «книжками».

Географическая картина спроса: фолды особенно популярны в Краснодарском крае — здесь их покупают даже активнее, чем в Москве, которая занимает второе место, а Санкт‑Петербург — третье. Флипами чаще пользуются жители столицы, далее следуют петербуржцы и краснодарцы. Примечательно, что на Москву приходится более 50% продаж складных устройств.

Предпочтения пользователей различаются не только по форм‑фактору, но и по объёму памяти: в сегменте флипов наибольшей популярностью пользуются модели с 256 ГБайтами — их доля составляет 48%. В категории фолдов лидером стала премиальная версия на 1 ТБайт (35%), а на втором месте — конфигурация с 256 ГБайтами (27%).

Флипами пользуются чаще женщины — 73,5% пользователей, среди них более 60% возрастной категории от 20 до 40 лет. Основные факторы выбора — продвинутая персонализация, качественная селфи‑камера, а также компактность и удобство: смартфон в сложенном виде легко помещается в руке.

Аудитория фолдов преимущественно мужская — 70,6%. Наиболее активная возрастная группа —35–54 года (65%). Владельцы ценят такие гаджеты за большой экран, который позволяет удобно работать с офисными приложениями и просматривать видео — например, спортивные трансляции.

«Рынок складных смартфонов сформировался в полноценный сегмент с устойчивыми трендами и чёткими портретами аудитории. Лидером рынка остаётся Samsung, на долю которого приходится 72% продаж складных телефонов в нашей розничной сети. Мы видим, как пользователи выбирают форм‑фактор под свои задачи — и все они так или иначе связаны с потребностью в скорости: будь то мгновенная загрузка фото, работа в облаке или просмотр контента в высоком качестве. В перспективе появление 5G‑сетей позволит раскрыть потенциал этих устройств в полной мере», — отметил директор департамента стратегии развития продаж МегаФона Вадим Зимин.

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