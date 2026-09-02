Отечественный производитель представил пауэрбанки нового поколения

В фирменные внешние аккумуляторы впервые внедрили поддержку стандарта беспроводной зарядки нового поколения Qi2. Магнитные пауэрбанки фиксируются на совместимом смартфоне и позволяют заряжать его в дороге без кабеля между устройствами.

Ключевая особенность Qi2 заключается в точном магнитном совмещении зарядных катушек смартфона и внешнего аккумулятора. Пауэрбанк автоматически фиксируется в оптимальном положении, поэтому пользователю не нужно искать точку зарядки или поправлять устройство, опасаясь, что оно размагнитится.

В новую линейку вошли модели ёмкостью 5000 и 10 000 мА·ч в черном и розовом цветах. Более компактный аккумулятор рассчитан на повседневное использование, а версия увеличенной ёмкости подойдёт для продолжительных поездок. Новинки поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, в два раза выше по сравнению с распространённым стандартом предыдущего поколения Qi. Кроме того, пауэрбанки поддерживают проводную зарядку через разъём USB-C с технологией Power Delivery мощностью до 20 Вт.

«При развитии линейки StellarWay мы ориентируемся прежде всего на практическую пользу устройств и внедряем современные технологии, которые упрощают активную жизнь современного пользователя. Более того, внешние аккумуляторы прошли внутреннее тестирование специалистами МегаФона на собственном оборудовании, в ходе которого мы проверили безопасность и стабильность зарядки в разных условиях», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Магнитное крепление позволяет продолжать пользоваться смартфоном во время зарядки: пауэрбанк остаётся зафиксированным на корпусе и не требует обязательного подключения отдельного кабеля. Для устройств без встроенной системы магнитного крепления может потребоваться совместимый магнитный чехол, при этом сам смартфон должен поддерживать беспроводную зарядку.