МегаФон запустил сеть 5G в центре Казани

Казань вошла в число первых городов, где заработала сеть связи пятого поколения (5G) МегаФона. На начальном этапе оператор обеспечил покрытие в деловых кварталах и историческом центре столицы Татарстана.

Новое поколение связи стало доступно на популярных туристических маршрутах, включая территорию Казанского Кремля у главного входа, площадь Тысячелетия, участок Кремлевской набережной. Зона 5G продолжилась на улице Ташаяк, охватывая Дворец спорта и ЦУМ. Покрытие также развернуто на улицах Баумана, Кремлевской, Право-Булачной и Лево-Булачной, а также на ресторанной артерии города — Профсоюзной.

Основой для развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Для пользователей переход на стандарт 5G происходит бесшовно. Доступ открывается автоматически на действующих тарифах, если устройство поддерживает эту технологию, поэтому менять сим-карту или подключать специальные опции не нужно.

Помимо быстрого интернета для жителей и туристов, развертывание сети пятого поколения закладывает основу для развития «умного города». Новая инфраструктура может стать технологической базой для глубокой городской аналитики, внедрения беспилотного транспорта, экологического мониторинга и других инновационных решений.

«Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству пользователей мобильного интернета. С увеличением числа пользователей трафик постепенно растет, поэтому важно расширять возможности инфраструктуры. Появление первых зон 5G в деловых и туристических местах столицы республики поможет усилить сеть там, где нагрузка сейчас выше всего. По решению Государственной комиссии по радиочастотам операторы должны запустить сети 5G в наиболее популярных локациях городов-миллионников до 2028 года», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

Связь 5G МегаФона также стала доступна клиентам оператора в центральных локациях других мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

«Сегодня инженеры МегаФона совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G — это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — прокомментировал генеральный директор МегаФона.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.