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Крупные российские банки готовятся к запуску торговли криптовалютой

Служба новостей Автор статьи
О планах получить необходимые лицензии заявил н...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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О планах получить необходимые лицензии заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ИС «Вести» член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Госдума приняла закон о криптовалюте 21 июля 2026 года, Совет Федерации одобрил его 24 июля, а 4 августа 2026 года президент подписал документ. Закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» вводится в действие поэтапно: с 1 сентября 2026 года вступают в силу базовые нормы, и Банк России начинает формировать реестры участников рынка и выдавать разрешения.

Среди участников рынка, заявивших о готовности работать с криптовалютой после вступления закона в силу, — ВТБ. По словам Сергейчука, банк готовится к запуску торговли криптовалютами на российском рынке, а клиенты уже ожидают появления такой возможности.

Спикер также обратил внимание на роль цифровизации и искусственного интеллекта в развитии Дальнего Востока. «Более того, отдельные регионы Дальнего Востока по-прежнему энергопрофицитны, и развитие инфраструктуры, дата-центров в тех или иных регионах востребовано и пользуется повышенным спросом со стороны новых отраслей, которые задействуют крупные вычислительные мощности и требуется много энергетики», — сказал он.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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