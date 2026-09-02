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Кредитование золотодобытчиков Дальнего Востока выросло на 20% за полугодие

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Кредитный портфель золотодобывающих предприятий...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Кредитный портфель золотодобывающих предприятий Дальнего Востока в ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 20% и достиг 23,7 млрд рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил член правления банка Руслан Еременко.

По его словам, основной вклад в рост портфеля внесла реализация инвестиционных проектов компаний малого и среднего бизнеса в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае.

Топ-менеджер связал интерес компаний к заемному финансированию с конъюнктурой рынка драгметаллов: котировки золота в последние годы повышают инвестиционную привлекательность отраслевых проектов.

«Золотодобыча остается одной из ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Несмотря на волатильность сырьевых рынков, отрасль сохраняет спрос на банковское финансирование как для реализации инвестиционных проектов, так и для обеспечения производственного цикла», — отметил Еременко. Он добавил, что от стабильного развития отрасли зависят занятость и налоговые поступления в регионах.

В качестве примера на форуме также было заявлено об участии в финансировании разработки рудного месторождения золота и строительства золотоизвлекательной фабрики на Апрелково-Пешковской площади. Проект реализует компания «Нергеопром», которая планирует привлечь у ВТБ 10 млрд рублей.

После миграции клиентам Почта Банка открылся доступ к продуктам ВТБ.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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