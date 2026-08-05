Как выбрать вид банковской гарантии в зависимости от типа тендера?

Отсутствие или некорректное оформление обеспечения — легальное основание для отклонения заявки участника закупки или расторжения контракта в одностороннем порядке. Выбор финансового инструмента зависит от конкретного этапа тендерного цикла.

Какие виды банковских гарантий существуют в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Банковская гарантия (в закупках по 44-ФЗ и для субъектов МСП по 223-ФЗ сегодня применяется термин «независимая гарантия», НГ) делится на три основных типа: обеспечение заявки (страхует заказчика от отказа победителя подписать контракт), обеспечение исполнения контракта (страхует от невыполнения обязательств) и обеспечение возврата аванса.

Для участия в тендере без вывода собственных оборотных средств поставщику необходимо получить банковскую гарантию, которая будет точно соответствовать требованиям конкретного федерального закона (44-ФЗ или 223-ФЗ) и условиям бенефициара (заказчика).

В сделке участвуют три стороны: принципал (исполнитель, которому нужна гарантия), бенефициар (заказчик) и гарант (банк или иная организация, имеющая право выдавать гарантии). Гарант выдаёт бенефициару безотзывное обязательство выплатить фиксированную сумму, если принципал нарушит условия контракта. При наступлении такого случая заказчик получает деньги от гаранта напрямую, а гарант затем в порядке регресса взыскивает выплаченную сумму с принципала. Таким образом гарантия защищает заказчика, но не освобождает исполнителя от финансовой ответственности.

Инженерный компромисс: Скорость выпуска против стоимости

Выбирая экспресс-гарантию (выпускается за 1-2 часа по скоринговой модели), мы неизбежно жертвуем ценой — комиссия банка будет на 1.5–3% выше из-за заложенных рисков. Обратная сторона медали дешевой классической гарантии — это повышенные требования к финансовому анализу, необходимость открытия расчетного счета и срок рассмотрения до 5-7 рабочих дней. Для контрактов до 10 млн рублей математически выгоднее переплатить за экспресс-выпуск, чем содержать штат финансистов для сбора документов.

Почему банковские гарантии пришли на смену денежному обеспечению?

Внесение собственных средств на счёт заказчика долгое время было распространённым способом обеспечения. Главный недостаток этой модели — заморозка капитала: компания, участвующая в 5–7 тендерах одновременно, изымала из оборота миллионы рублей на месяцы. Поручительства третьих лиц широкого распространения не получили из-за сложности взыскания долгов. Банковские гарантии как инструмент существовали давно, но по-настоящему массовыми они стали с развитием электронных закупок: заказчик получает безотзывное обязательство от кредитной организации с лицензией ЦБ РФ, а бизнес — возможность участвовать в торгах, оплачивая лишь небольшую комиссию (1–5% от суммы).

Взгляд с другой стороны: Стоит ли использовать оборотные средства?

Самый сильный аргумент противников банковских гарантий звучит так: «Комиссия банку — это безвозвратные потери, снижающие маржинальность контракта, проще перевести свои деньги и потом вернуть их». Этот аргумент справедлив исключительно для микроконтрактов (до 100–300 тысяч рублей) с коротким циклом исполнения. Однако для контрактов длительностью от 6 месяцев изъятие даже 5% от суммы контракта из оборота приводит к кассовым разрывам. Стоимость денег во времени (инфляция плюс недополученная прибыль от неосвоенного капитала), как правило, превышает комиссию за выдачу банковской гарантии.