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Исследование ВТБ и Литрес: 79% россиян назвали медведя главным символом силы духа и мудрости русского человека

Служба новостей Автор статьи
Книжный сервис Литрес и ВТБ провели совместное ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Книжный сервис Литрес и ВТБ провели совместное исследование и выяснили, какое животное, по мнению россиян, лучше всего отражает силу духа и мудрость русского человека. Абсолютное большинство – 79% – выбрали медведя, а 60% считают его официальным символом страны. Опрос приурочен к Восточному экономическому форуму: центральным образом новой природоохранной кампании ВТБ на форуме стал медведь, и результаты исследования показывают, что связь с природой и культурным кодом по-прежнему важна для россиян.

При этом среди книг о природе и животных, которые запомнились респондентам больше всего, лидирует повесть «Белый Бим Чёрное Ухо» Гавриила Троепольского – её назвали 14% опрошенных. На втором месте – «Умка» Юрия Яковлева (12%), на третьем – русская народная сказка «Три медведя» (11%). Замыкают пятёрку «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуарда Успенского (9%) и сборник рассказов о животных Виктора Астафьева, Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Константина Паустовского и Николая Сладкова (8%).

Более половины респондентов – 54% – считают, что книги о природе и животных помогают отвлечься, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом.

У 61% участников опроса есть дети. Из них 46% регулярно читают ребёнку книги о природе и животных, а 40% делают это время от времени. По словам родителей, среди юных читателей больше всего любят «Дядю Фёдора, пса и кота» (16%), «Доктора Айболита» Корнея Чуковского (12%) и «Умку» (9%).

Справка
Специально к ВЭФ 2026 ВТБ и Третьяковская галерея запускают проект, соединяющий силу искусства с идеей сохранения природы. «Сохраняем шедевры природы» обращается к образам России на полотнах великих мастеров. Такой взгляд становится продолжением имиджевой кампании «ВТБ – это классика» и показывает, как классическая живопись может «говорить» с современным зрителем о важных темах. Символом проекта стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Специально для ВЭФ произведение выполнено в бело-синей гравюрной стилистике.
Опрос прошёл в августе 2026 года среди пользователей Литрес и клиентов ВТБ. В нём приняли участие более 800 респондентов из разных городов России. В список произведений для выбора были включены преимущественно классические и культовые книги о природе и животных, хорошо знакомые нескольким поколениям читателей.

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