Ипотека в июле 2026 года: коррекция после рекордного июня и усиление вторички

Аналитики Домклик подвели итоги июля 2026 года и изучили, как изменилась структура ипотечного рынка. Общий объём выдач составил 254,2 млрд рублей – на 26,6% меньше, чем в июне, но на 12,4% больше, чем в июле прошлого года.

Снижение к июню связано, прежде всего, с корректировкой спроса на льготную ипотеку. Несмотря на это, выдачи в июле сопоставимы с апрельскими и выше показателей февраля, марта и мая 2026 года, уступая лишь январю и июню 2026 года – тогда наблюдался повышенный спрос на ипотеку с господдержкой.



Алексей Лейпи, директор департамента Домклик Сбербанка:

В июле 2026 распределение интереса заёмщиков к различным видам недвижимости стало более сбалансированным. Доля первички составила 47,6% (-10 п.п. к июню), готовых квартир – 27,2% (+9,3 п.п.), загородных домов – 12,3% (-0,7 п.п.), а ИЖС – 9% (+0,5 п.п.).

Таким образом, мы видим, что спрос смещается в сторону большей равномерности: постепенно прекращается преобладание первичного рынка, продолжавшееся со второй половины 2024 по январь 2026. В то же время растёт востребованность сегментов жилья, которые менее зависимы от льготного финансирования.

Распределение выдач Сбера по типам жилья для топ-10 регионов по объёму выдач в июле 2026 года: первичное и вторичное жильё, загородная недвижимость, нецелевой кредит под залог недвижимости. Загородная недвижимость включает в себя готовые загородные дома и ИЖС. Данные округлены до десятых и отсортированы по доле первичной недвижимости в общем объёме выдач по региону.

Первичка: снижение вслед за льготными программами

Сильнее всего корректировался первичный рынок. В июле на новостройки было выдано 121,1 млрд рублей – на 39,5% меньше, чем в июне, и на 15,7% ниже июля 2025 года.

В июне заёмщики стремились успеть оформить кредиты до ожидаемого изменения условий льготных программ с 01.07.2026, что снизило спрос в последующие месяцы.

Доля первички в структуре выдач снизилась на 10 п.п. и составила 47,6%. Новостройки остаются крупнейшим сегментом рынка, однако разрыв с другими типами жилья стремительно сокращается, а годовая динамика первички (-15,7%) контрастирует с общим ростом рынка (+12,4%) – то есть рынок растёт уже не за счёт новостроек.

В июле 2026 года наиболее высокая доля выдач на покупку квартир в новостройках зафиксирована в Ростовской области (66,1%), Хабаровском крае (60,8%) и Тюменской области (57%). Среди крупных регионов немного уступили тройке лидеров Санкт-Петербург (56%), Свердловская и Новосибирская области (обе – по 54,6%).

Вторичка: рост более чем в два раза год к году

Рынок готового жилья продолжает расти. В июле выдачи на вторичку составили 69,4 млрд рублей – на 10,9% больше, чем в июне, и в 2,2 раза выше июля 2025 года (+120,3%).

Динамика с начала года подтверждает устойчивость рынка готовых квартир: с февраля 2026 года объёмы кредитования держатся на уровне около 60-70 млрд рублей в месяц,

а июльский результат лишь немного уступает рекорду года, установленному в апреле

(70,4 млрд рублей). Доля вторички в структуре выдач выросла на 9,3 п.п. – до 27,2%.

Лидерами по доле готовых квартир в общей структуре выдач традиционно стали регионы Дальнего Востока и Северо-Запада России: Магаданская область (59,2%), Мурманская область (45,4%), а также Новгородская и Архангельская области (обе – 44,3%).

Загородная недвижимость: высокий сезон продолжается

Летний сезон традиционно поддерживает интерес к загородной недвижимости: несмотря на месячную коррекцию, оба сегмента уверенно превышают уровни годовой давности. Совокупный объём выдач на покупку готовых загородных домов и строительство собственных домов (ИЖС) составил в июле 53,7 млрд рублей, что соответствует примерно 21% всего ипотечного рынка.

Спрос на готовые загородные дома сократился после июньского пика: 31,2 млрд рублей

(-29,6% к июню), но в годовом выражении сегмент остаётся в плюсе (+13,9%).

По итогам июля 2026 наибольшая доля сделок на покупку готовых загородных домов была зафиксирована в Оренбургской области (79,1%), Республике Бурятия (73,9%) и Ставропольском крае (71,1%). Из крупных регионов выделяются Республика Башкортостан (20%), Республика Татарстан (18,6%) и Краснодарский край (18%).

Рынок ИЖС также снизился к июню (-23,4%), однако июльские 22,5 млрд рублей – второй лучший результат года. Для сравнения: в феврале-мае ежемесячные выдачи колебались в диапазоне 11,5-17,6 млрд рублей, а в июне сегмент достиг рекордных 29,4 млрд рублей. Год к году выдачи на строительство собственных домов выросли на четверть (+25%),

а доля ИЖС по итогам июля 2026 достигла 9% (+0,5 п.п. к июню) в общей структуре рынка.

Регионы, лидирующие по доле спроса на ИЖС, не изменились: Республика Бурятия (29,8%), Астраханская область (27,9%) и Республика Саха (Якутия) (27%).