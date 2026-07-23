Полезное

Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублей

Служба новостей Автор статьи
В Билайне стартовал предзаказ на новые складные...

Фото: пресс-служба Билайна

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5x5jTrJ

В Билайне стартовал предзаказ на новые складные флагманы Samsung — Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8. Оформить заказ в интернет-магазине Билайна можно до 4 августа 2026 года. На период предзаказа на смартфоны действует специальная цена со скидкой до 20 000 рублей в зависимости от модели и конфигурации.

А ещё:

  • Мультиподписка Яндекс Плюс на 24 месяца + от 6 000 до 15 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Fold8 Ультра или с легким и компактным Galaxy Z Fold8 — идеальным для погружения в фильмы и сериалы, а в вертикальном формате удобно читать электронные книги, смотреть видео и просматривать ленту соцсетей.
  • Мультиподписка Яндекс Плюс на 12 месяцев + от 6 000 до 7 000 рублей на связь в комплекте с Galaxy Z Флип8 — для тех, кому важны компактность, стиль и мобильная съёмка без штатива. В сложенном виде смартфон легко помещается в небольшой карман или сумку, а после раскрытия превращается в полноразмерное устройство с большим экраном.

Размер начисления зависит от модели и объёма памяти выбранного устройства.

Новые складные флагманы Samsung стали удобнее в повседневном использовании, а возможности искусственного интеллекта — шире. Теперь Galaxy AI лучше использует возможности складных экранов: на Galaxy Z Fold помогает работать с контентом сразу в нескольких окнах и размещать результаты ИИ рядом с исходным материалом, а на Galaxy Z Флип позволяет обращаться к Gemini прямо с внешнего дисплея.

Также в Билайне стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Watch9 LTE и Galaxy Watch Ультра2 LTE. Galaxy Watch9 созданы для ежедневного контроля активности, сна и самочувствия, а более защищённые Galaxy Watch Ультра2 ориентированы на продолжительные тренировки и активный отдых. Новые функции Samsung Health помогают объединять показатели организма в понятные персональные рекомендации. На этапе предзаказа Билайн сделал покупку умных часов Samsung ещё выгоднее: покупатели Galaxy Watch9 LTE получат 2 000 рублей на связь, а Galaxy Watch Ультра2 LTE — 5 000 рублей.

Цены:

  • Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра: 256 ГБ — 169 990 рублей, 512 ГБ — 199 990 рублей, 1 ТБ — 249 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Z Fold8: 256 ГБ — 149 990 рублей, 512 ГБ — 179 990 рублей, 1 ТБ — 229 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Z Флип8: 256 ГБ — 104 990 рублей, 512 ГБ — 124 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Watch9 LTE: 40 мм — 26 990 рублей, 44 мм — 28 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch Ультра2 LTE, 47 мм — 49 990 рублей.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

Интересное в Казани

6 часов назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

от чего тараканы в квартире

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

3 дня назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

битрикс обучение с нуля в Москве

Наука

22 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Технологии

день назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома
Новости Татарстана
час назад

В августе в Татарстане прогнозируют рост пожароопасности

В августе в Татарстане прогнозируют рост пожаро...

Технологии

22 минуты назад

На «Казаньоргсинтезе» запустили первые российские закалочно-испарительные аппараты

Технологии

40 минут назад

Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео в реальном времени

Новости Казани

2 часа назад

Эксперт усомнилась в законности воссоздания Мергасовского дома в Казани

Технологии

3 часа назад

Минцифры советует установить сертификаты для доступа к российским сайтам
Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объект...
Интересное в Казани
2 часа назад

Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объекта культурного наследия «Дом с подсолнухами» в центре Казани

Не у нас

3 часа назад

Пророчества Серафима Саровского грозят России периодом тяжёлых испытаний

Новости Татарстана

4 часа назад

Число аварий с маломерными судами в Татарстане выросло почти вдвое

Технологии

4 часа назад

Яндекс научил умные устройства запоминать новые команды без потери старых
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
6 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии