Беспроцентные кредиты в МФО: как это работает

Многие микрофинансовые компании завлекают клиентов предложением оформить беспроцентный кредит без переплат. Заемщики, в свою очередь, опасаются таких предложений, видя в них мошенничество и обман.

Опасения людей понятны, ведь кредитным компаниям, которые тратят деньги на маркетинг и даже принятие решения по заявке, невыгодно давать деньги без переплат. Давайте разберемся, как работают займы без процентов, и есть ли у них подводные камни.

Что такое займ без процентов?

Микрозайм под 0% – это денежный займ без переплат, который можно оформить в некоторых микрофинансовых компаниях при первом обращении. Сразу отметим, что фактически микрозайм имеет переплату, а формулировка “под 0%” – это маркетинговый ход. Однако переплата такого льготного кредита очень маленькая. Фактически льготный займ выдается под процентную ставку от 0,01% до 0,1%.

Условия беспроцентного кредитования

Условия льготного кредита могут отличаться от стандартного займа.

Услуга доступна только 1 раз, воспользоваться ею могут люди исключительно при первом обращении в МФО. Меньший кредитный лимит. Так как предложение актуально только для новых заемщиков, кредитный лимит также будет небольшим. Последствия невыплаты. Если клиент не вернет льготный займ вовремя, то уже в первый день просрочки на его счет будут начислены стандартные проценты по договору для постоянных пользователей. Ограничения для клиентов. Многие МФО не выдают льготный займ клиента с плохой кредитной историей или с большим количеством активных долгов. Срок беспроцентного кредита всегда будет отличаться от срока стандартного займа. Об этом нужно поговорить подробнее.

Процедура оформления первого займа будет стандартной. Необходимо указать сумму и срок на кредитном калькуляторе, а затем заполнить заявку. Далее заявка будет отправлена на рассмотрение и всего за 5-20 минут придет ответ. Затем клиенту нужно пройти верификацию личности (это обязательная процедура при первом обращении в компанию), и подписать кредитный договор.

Что нужно учесть при оформлении?

Льготный микрокредит под 0% – это не обман, но нужно учитывать дополнительные нюансы. Обязательно прочитайте кредитный договор до подписания и уточните информацию в службе поддержки. Это поможет оформить займ действительно выгодно.

Еще один возможный нюанс – это дополнительные комиссии. Иногда МФО взимают комиссии за начисление средств на счет, выдачу денег наличными или предоставление информационных услуг.

Все микрофинансовые организации устанавливают дополнительные условия для оформления льготного займа. Чаще всего это ограниченный срок предложения.

Например, вы можете оформить кредит под 0,01% на 10 дней, при этом льготными днями (то есть теми, во время которых действует акционная процентная ставка), будут только первые 5 дней. Если вы не вернете займ за 5 дней, на тело кредита будет начислена стандартная процентная ставка. Поэтому срок акции нужно обязательно уточнить перед обращением в МФО.

Также в некоторых случаях акционная процентная ставка действует только при оформлении займа на определенную сумму. То есть на сайте будет написано, что первый кредит вы получите без переплат, а внизу, мелким шрифтом, что для этого нужно взять займ на 100 000 тенге.

Подготовьтесь к оформлению льготного займа, выберите проверенную финансовую организацию, и проблем не возникнет.