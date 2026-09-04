Полезное

АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Кировской области

Служба новостей Автор статьи
АО «Транснефть – Прикамье» завершило реализацию...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

Подписаться на Дзен.канал

АО «Транснефть – Прикамье» завершило реализацию благотворительного проекта по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы, расположенной в селе Лазарево Уржумского района Кировской области.

В рамках проекта выполнены масштабные работы по капитальному ремонту здания учебного заведения, теплого перехода и спортивного зала. Утеплены помещения, произведена полная замена инженерных коммуникаций, а также устройство охранной и пожарной сигнализации. Высокотехнологичным оборудованием полностью переоснащен пищевой блок школьной столовой.

В образовательной среде школы создана современная технологическая база для изучения точных наук и гуманитарных предметов. Все учебные классы оснащены новейшим интерактивным оборудованием. Кроме того, на территории школы возведены хоккейная и баскетбольно-волейбольная площадки, футбольное поле с беговыми дорожками и другие объекты спортивного назначения.

В Лазаревской школе обучаются 85 учащихся 1-11 классов, больше половины из них – дети работников линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево», которая является основным инфраструктурным объектом села и района.

«На базе обновленной школы будут созданы образовательные, культурные и спортивные программы для всего района. Такие возможности, несомненно, повышают привлекательность Лазарево как места для проживания и будут способствовать трудоустройству сельчан на объекты нашего предприятия», – сказал генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

«Открытие отремонтированной и оснащенной школы – новый этап в жизни села. Теперь это уже не просто образовательное учреждение, а точка роста и притяжения в районе и области», – отметил глава Уржумского района Вячеслав Байбородов.

Поддержку учреждениям среднего и дошкольного образования в городской и сельской местности АО «Транснефть – Прикамье» оказывает системно. Средства направляются на развитие и поддержание материально-технической базы, приобретение оргтехники, лабораторного и проекционного оборудования, демонстрационных и расходных материалов для кабинетов точных наук, учебно-методических пособий. Созданная инфраструктура открывает новые возможности для обучения и развития детей и молодежи, качественно повышает уровень образования и жизни людей в регионах.

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Полезное

59 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Кировской области

из за чего появляются клопы в квартире

Кулинария

день назад

Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Интересное в Казани

3 дня назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования

установка виндовс цена в Санкт-Петербурге

Кулинария

23 часа назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Кулинария

день назад

Творог смешиваю с картошкой: обычные продукты превращаются в мягкие лепешки на сковороде - рецепт

Новости Татарстана

6 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Три атлета из Татарстана поборются за 10 млн рублей в шоу «Титаны»
Экономика
5 часов назад

МРОТ в 2027 году может составить 31 тыс. рублей

Сенатор Елена Дягилева сообщила, что МРОТ в 202...

Не у нас

41 минуту назад

SHOT: несколько российских семей отравились в пятизвездочном отеле Турции

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

час назад

Фефелова и Валов получили 65,33 балла за ритм-танец на юниорском ГП

Не у нас

час назад

Посол РФ: нефть из России останется на рынке Индии, несмотря на санкции
Apple представила суду новые доказательства про...
Технологии
10 часов назад

Apple представила суду новые доказательства против экс-сотрудника, работающего в OpenAI

Не у нас

час назад

ITIA дисквалифицировал теннисиста Кирьоса на месяц за кокаин

Не у нас

час назад

Apple обвинила OpenAI в уничтожении улик кражи коммерческих секретов

Не у нас

час назад

Глава OpenAI Сэм Альтман не впечатлился смарт-очками
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
4 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов