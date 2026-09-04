АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» завершило реализацию благотворительного проекта по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы, расположенной в селе Лазарево Уржумского района Кировской области.

В рамках проекта выполнены масштабные работы по капитальному ремонту здания учебного заведения, теплого перехода и спортивного зала. Утеплены помещения, произведена полная замена инженерных коммуникаций, а также устройство охранной и пожарной сигнализации. Высокотехнологичным оборудованием полностью переоснащен пищевой блок школьной столовой.

В образовательной среде школы создана современная технологическая база для изучения точных наук и гуманитарных предметов. Все учебные классы оснащены новейшим интерактивным оборудованием. Кроме того, на территории школы возведены хоккейная и баскетбольно-волейбольная площадки, футбольное поле с беговыми дорожками и другие объекты спортивного назначения.

В Лазаревской школе обучаются 85 учащихся 1-11 классов, больше половины из них – дети работников линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево», которая является основным инфраструктурным объектом села и района.

«На базе обновленной школы будут созданы образовательные, культурные и спортивные программы для всего района. Такие возможности, несомненно, повышают привлекательность Лазарево как места для проживания и будут способствовать трудоустройству сельчан на объекты нашего предприятия», – сказал генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

«Открытие отремонтированной и оснащенной школы – новый этап в жизни села. Теперь это уже не просто образовательное учреждение, а точка роста и притяжения в районе и области», – отметил глава Уржумского района Вячеслав Байбородов.

Поддержку учреждениям среднего и дошкольного образования в городской и сельской местности АО «Транснефть – Прикамье» оказывает системно. Средства направляются на развитие и поддержание материально-технической базы, приобретение оргтехники, лабораторного и проекционного оборудования, демонстрационных и расходных материалов для кабинетов точных наук, учебно-методических пособий. Созданная инфраструктура открывает новые возможности для обучения и развития детей и молодежи, качественно повышает уровень образования и жизни людей в регионах.