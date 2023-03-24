В Киеве пообещали устроить мощное контрнаступление и "шокировать весь мир"

Украинское контрнаступление, к которому готовятся ВСУ, станет невероятно мощным и обязательно "удивит мир". Об этом заявил Дэн Райс, который назначен специальным советником главкома ВСУ Валерия Залужного.

Райс уверен, что весной начнется "правильное время" для того, чтобы пойти в контрнаступление на ВС РФ. ВСУ станут сильнее, будут лучше обеспечены, чем год тому назад, а потому покажут все, на что способны.