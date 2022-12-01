В Армении потерпел крушение самолет: в МЧС страны заявили, что погибли россияне

Погибшие в результате крушения самолета B55 в Армении являлись гражданами России, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь МЧС страны Айк Костанян.

Ранее он рассказал, что борт направлялся в Астрахань.

По данным ведомства, сегодня, 1 декабря, в районе села Джрабер Котайкской области разбился В55, на месте падения нашли два сильно обгоревших тела. В комитете гражданской авиации Армении заявили, что на борту самолета находились только члены экипажа — два пилота.

В55 — легкий двухмоторный самолет американской компании Beechcraft.