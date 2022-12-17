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РИА Новости: температура на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-22" поднялась выше 50 градусов из-за аварии

РИА Новости: температура на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-22" поднялась выше 50 градусов из-за аварии

Фото: alarmyk24.ru

Температура на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-22" из-за аварии в системе охлаждения поднялась выше 50 градусов Цельсия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, располагающий информацией.

"Температура внутри “Союза” в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения", — сказал собеседник.

15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22", в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

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