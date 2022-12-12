РИА "Новости": США планируют большую полномасштабную войну с Россией

Журналисты влиятельного и информированного издания Foreign Policy вскрыли любопытный конфликт между Пентагоном и конгрессом США. Официально это противостояние отрицают обе стороны, однако грызня продолжается в кулуарах власти.

Оказывается, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, недоволен тем, что конгресс засылает на Украину слишком много вооружений, пишет РИА "Новости". Генерал опасается, что у США не останется запасов оружия для собственных оперативных планов.

Оперативные планы Пентагона предполагают военную агрессию практически во всех точках планеты. Один из них посвящен полномасштабной войне НАТО против России. Под него есть конкретные нормативы хранения техники, ракет, боеприпасов. Но сейчас склады пустеют, а Минобороны не успевает пополнять столь нужные для "уничтожения русских" запасы.

В Конгрессе не хотят воевать с РФ, потому как это уже делает Украина, и ратуют за то, чтобы дать Незалежной больше вооружений.