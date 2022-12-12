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РИА "Новости": США планируют большую полномасштабную войну с Россией

РИА "Новости": США планируют большую полномасштабную войну с Россией

Фото: sharij.net

Журналисты влиятельного и информированного издания Foreign Policy вскрыли любопытный конфликт между Пентагоном и конгрессом США. Официально это противостояние отрицают обе стороны, однако грызня продолжается в кулуарах власти.

Оказывается, генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, недоволен тем, что конгресс засылает на Украину слишком много вооружений, пишет РИА "Новости". Генерал опасается, что у США не останется запасов оружия для собственных оперативных планов.

Оперативные планы Пентагона предполагают военную агрессию практически во всех точках планеты. Один из них посвящен полномасштабной войне НАТО против России. Под него есть конкретные нормативы хранения техники, ракет, боеприпасов. Но сейчас склады пустеют, а Минобороны не успевает пополнять столь нужные для "уничтожения русских" запасы.

В Конгрессе не хотят воевать с РФ, потому как это уже делает Украина, и ратуют за то, чтобы дать Незалежной больше вооружений.

"Теперь, как признает Foreign Policy, и Украина жалуется на нехватку вооружений и боеприпасов. И Марк Милли жалуется на то же самое. Что уж говорить про европейских союзников по НАТО — они мамой клянутся, что вообще уже все раздали. У партнеров налицо дефицит боеприпасов и вооружений", - пишет РИА "Новости".

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