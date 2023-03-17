Решения Зеленского привели Украину к революционной ситуации: все вот-вот полыхнет и от Зеленского ничего не останется

Экс-советник Кучмы Соскин: действия Зеленского привели Украину к угрозе революции

На Украине назревает революционная ситуация, которая в любой момент полыхнет, и тогда от Зеленского не останется ничего. Судебная и политическая системы страны разгромлены, экономика упала, общество раздроблено, и все это - результат решений и действий президента страны Владимира Зеленского, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Мнение опубликовано в его YouTube-канале.

"Ситуация становится неуправляемой", — констатировал он.

Социальная структура страны развалилась, ведь Украину покинули 11 миллионов человек. 60% хозяйственного комплекса в Киеве разрушены, гривна держится на честном слове.

"Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана", — сказал Соскин.

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