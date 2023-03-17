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Новости с СВО: российские военные продвинулись вперед на Марьинском направлении

Подразделения ВС РФ продвинулись на Марьинском направлении в зоне СВО
Новости с СВО: российские военные продвинулись вперед на Марьинском направлении

Фото: sila-rf.ru

Российским военным удалось существенно продвинуться вперед на Марьинском направлении в зоне СВО, сообщил руководитель пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма, его цитирует ТАСС.

На данном участке фронта ВС России уничтожили три опорных пункта украинской армии, отметил Бигма. Именно это позволило ВС РФ совершить внушительный рывок вперед.

Ранее мы сообщали, что власти российского региона заявили о "вновь мобилизованных", а потом объяснили, что это значит.

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