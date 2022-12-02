"Потери колоссальны, мы даже не считаем тела": командир ВСУ Кузик рассказал, что происходит сейчас в полях под Артемовском

Петр Кузик, командир неонацистского батальона ВСУ “Свобода”, чьи войска из последних силы пытаются выстоять в Бахмуте (Артемовске) рассказал в интервью западным СМИ, что сейчас происходит на месте событий.

По его словам, все окружающие поля и леса буквально усеяны трупами украинских солдат, а выжившие держат обороны по колено в воде на лютом холоде.