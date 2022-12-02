Новости мира
· Служба новостей

"Потери колоссальны, мы даже не считаем тела": командир ВСУ Кузик рассказал, что происходит сейчас в полях под Артемовском

"Потери колоссальны, мы даже не считаем тела": командир ВСУ Кузик рассказал, что происходит сейчас в полях под Артемовском

Фото: molva33.ru

Петр Кузик, командир неонацистского батальона ВСУ “Свобода”, чьи войска из последних силы пытаются выстоять в Бахмуте (Артемовске) рассказал в интервью западным СМИ, что сейчас происходит на месте событий.

По его словам, все окружающие поля и леса буквально усеяны трупами украинских солдат, а выжившие держат обороны по колено в воде на лютом холоде.

"Русские почувствовали слабость нашей обороны, потому что некоторые войска менее мотивированы, чем мы. И вчера они немного ослабили нашу линию обороны в районе, непосредственно прилегающем к Бахмуту. Некоторые войска не выдержали артиллерийского обстрела и отошли", - сообщил Кузик, при этом отметив, что "потери ВСУ колоссальны".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

21 час назад

Мать целых три месяца оплакивала погибшего в СВО сына, а потом узнала, что он жив и стал героем из передачи на ТВ

Интересное

3 часа назад

Чайна-марки, ВАЗ или параллельный импорт: «Открытие Авто» рассказало, что ждет авторынок Татарстана

https://egeturbo.ru/soc

Новости России

6 часов назад

Крик души жен и мам бойцов СВО: женщины обратились к Шойгу и потребовали применить опыт Великой Отечественной

Полезное

2 дня назад

Едем всей семьей: казанцам показали карту популярных баз отдыха Татарстана

Профи - репетитор для подготовки к кибернетике

Новости России

10 часов назад

План "Гросс Капут": прозванный "Армагеддоном" генерал Суровикин дожимает Киев

Новости России

23 часа назад

Судмедэксперт: на телах бойцов ЛНР, возвращенных Украиной, есть следы нечеловеческих пыток

Новости мира

2 часа назад

"Необходима стойкость": в Британии заявили о начале войны с РФ

Новости России

день назад

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить

Новости мира

9 часов назад

27-летняя мать замуровала тело дочери и бетон и использовала его в качестве тумбочки
Происшествия
3 часа назад

Главу организации "Кречет" в Татарстане заподозрили в вербовке боевиков на Украину в составе ВСУ

Главу организации "Кречет" в Татарстане заподозрили в вербовке боевиков на Украину в составе ВСУ

Экономика

7 минут назад

ВТБ: в ноябре выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 14%

Интересное

день назад

Казанцам раздают скидки на посещение психолога

Новости мира

27 минут назад

"Потери колоссальны, мы даже не считаем тела": командир ВСУ Кузик рассказал, что происходит сейчас в полях под Артемовском

Интересное

час назад

Представители АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе
Перевозчики РТ о новой попытке выгнать ребенка из автобуса в Казани: "Это провокация!"

Интересное

час назад

В дни распродаж трафик на маркетплейсах вырос на 20% в сравнении с октябрем – Tele2

Новости России

2 часа назад

Мужчина выкрал у жены пятилетнюю дочь из-за слишком разных политических взглядов на СВО

Экономика

4 часа назад

Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку