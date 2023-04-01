Поляки жестко избили двух украинцев и потребовали, чтобы те "убирались домой"

Wprost: поляки в Лодзи жестко избили двух украинцев и потребовали "убраться домой"

В польском городе Лодзь полиция расследует жестокое избиение двух украинцев, которые вместе с местными жителями решили выпить алкоголя и пообщаться, об этом пишет местное издание Wprost.

Все случилось у городского парка. Подвыпившие поляки, послушав жалобы на жизнь со стороны украинцев, решили побить последних. Пострадали 38-летний украинец и его 26-летний родной брат.

Как уточнили журналисты, нападение сопровождалось криками "Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой".

Один из украинцев получил довольно тяжелые повреждения - врачи диагностировали переломы ребер и челюстных костей.

При этом выяснилось, что беженцами выходцы с Незалежной не были - оба уже несколько лет на законных основаниях работают в Польше.

