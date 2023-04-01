Новости мира
· Служба новостей

Поляки жестко избили двух украинцев и потребовали, чтобы те "убирались домой"

Wprost: поляки в Лодзи жестко избили двух украинцев и потребовали "убраться домой"
Поляки жестко избили двух украинцев и потребовали, чтобы те "убирались домой"

Фото: открытые источники

В польском городе Лодзь полиция расследует жестокое избиение двух украинцев, которые вместе с местными жителями решили выпить алкоголя и пообщаться, об этом пишет местное издание Wprost.

Все случилось у городского парка. Подвыпившие поляки, послушав жалобы на жизнь со стороны украинцев, решили побить последних. Пострадали 38-летний украинец и его 26-летний родной брат.

Как уточнили журналисты, нападение сопровождалось криками "Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой".
Один из украинцев получил довольно тяжелые повреждения - врачи диагностировали переломы ребер и челюстных костей.

При этом выяснилось, что беженцами выходцы с Незалежной не были - оба уже несколько лет на законных основаниях работают в Польше.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Судный день" заказывали? Российский спецназ устроил большую бойню и отправил боевиков ВСУ "к Бандере"

Новости мира

день назад

Медики обнаружили совершенно новое заболевание, которое встречается у 30% женщин, перенесших кесарево сечение

уничтожение тараканов балашиха

Новости России

день назад

В Генштабе России 31 марта сделали заявление о планах по проведению второй мобилизации

Редакция помогает

2 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

прикурить автомобиль услуга в Новосибирске

Новости России

11 часов назад

«Идет зарождение новой цивилизации. Это не инопланетяне, это невероятные сверхлюди»: провидица Арчена Нагабушанам выступила с жутковатым заявлением

Новости России

17 часов назад

Над 12-летней девочкой надругались сосед и квартирант ее бабушки

Новости мира

день назад

"Там ему самое место": в США рассказали, куда Зеленский готовит побег от возможной расправы на родине

Новости Казани

день назад

В Казани за поддержку ВСУ арестовали популярную блогершу Парвину Абузарову
Новости Казани
день назад

В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

В Казани полицейские ранили угрожавшего им мужчину: в руках он держал что-то, похожее на пистолет

Новости мира

час назад

Поляки жестко избили двух украинцев и потребовали, чтобы те "убирались домой"

Новости России

12 часов назад

Американский офицер Крапивник заявил о необходимости готовиться к большой войне России с НАТО

Новости мира

16 часов назад

"Батька" Лукашенко простил лесбиянок, с геями мириться отказался: "Последняя мерзость"

Новости России

20 часов назад

Третьеклассница села на нож, который шутки ради подложил ей на сиденье в школьном автобусе одноклассник
"Новая жизнь, новые правила": что нового приходит в жизнь жителей Татарстана с 1 апреля?
Новости Казани
2 часа назад

"Новая жизнь, новые правила": что нового приходит в жизнь жителей Татарстана с 1 апреля?

Новости Казани

20 часов назад

35 улиц Казани будут перекрыты из-за проведения ямочного дорожного ремонта (полный список)

Новости России

20 часов назад

Молодая россиянка решила утопить новорожденного сына

Новости Казани

20 часов назад

Суицид несовершеннолетних: как жителям Казани уберечь ребенка от страшного действия
Редакция рекомендует: капсульный гардероб для взрослых и детей на весну 2023 в ТЦ «Проспект»
Интересное
4 дня назад

Редакция рекомендует: капсульный гардероб для взрослых и детей на весну 2023 в ТЦ «Проспект»