Бывший командующий ВС Великобритании лорд Хоутон заявил, что Лондон начал войну с РФ в сфере энергетики, кибербезопасности, санкций и информации, пишет "МК".

По его мнению, многие могут не осознавать, что Великобритания ведет форму военного противостояния с Москвой. Хоутон считает, что для противостояния с Кремлем необходима "международная стойкость".

Британский военачальник уверен, что ситуация на Украине стала причиной кризиса в Великобритании. Он не стал признавать, что именно антироссийский курс Запада и решения политиков Европы и США привели к кризису. Открыто участвовать в украинском конфликте Лондон и члены НАТО не стали, но они оказывают активную помощь киевскому режиму. Запад пытается изолировать Россию.