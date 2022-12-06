Математик и предсказатель Сидик Афган: "Мир накроет эпидемия страшнее коронавируса"
Фото: techinsider.ru
Всемирно известный своими математическими предсказаниями Сидик Афган, прозванный "Нострадамусом нашего века", озвучил неприятное предсказание.
Математические модели и теории вероятности событий подсказали ему, что в 2023 году мир крает эпидемия, страшнее и разрушительнее, чем коронавирус.
Мир, сообщает Сидик, забудет про Украину, когда это начнется.
В свое время, как отмечается, он предсказал распад СССР, теракт в США 11 сентября, государственный переворот в Украине, а также военные действия в Донбассе, передает solenka.info.