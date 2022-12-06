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Математик и предсказатель Сидик Афган: "Мир накроет эпидемия страшнее коронавируса"

Математик и предсказатель Сидик Афган: "Мир накроет эпидемия страшнее коронавируса"

Фото: techinsider.ru

Всемирно известный своими математическими предсказаниями Сидик Афган, прозванный "Нострадамусом нашего века", озвучил неприятное предсказание.

Математические модели и теории вероятности событий подсказали ему, что в 2023 году мир крает эпидемия, страшнее и разрушительнее, чем коронавирус.

Мир, сообщает Сидик, забудет про Украину, когда это начнется.

В свое время, как отмечается, он предсказал распад СССР, теракт в США 11 сентября, государственный переворот в Украине, а также военные действия в Донбассе, передает solenka.info.

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