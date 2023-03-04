Копать-хоронить: в Харькове на военном кладбище кончились места для упокоения павших бойцов ВСУ

В Харькове кончились места на военном кладбище для захоронений бойцов ВСУ, погост расширяют

В Харькове на военном кладбище №18 заканчиваются места для могил погибших солдат ВСУ, сообщает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

В интервью изданию украинский нацгвардеец Владислав Сысоев подтвердил, что захоронений с его сослуживцами здесь "очень много".

Городские власти намерены расширить кладбище, где за государственный счёт военным ВСУ устанавливают памятники.

Общее количество могил на кладбище с 2017 года превысило 600 единиц.

