Копать-хоронить: в Харькове на военном кладбище кончились места для упокоения павших бойцов ВСУ
Фото: ctnews.ru
В Харькове на военном кладбище №18 заканчиваются места для могил погибших солдат ВСУ, сообщает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
В интервью изданию украинский нацгвардеец Владислав Сысоев подтвердил, что захоронений с его сослуживцами здесь "очень много".
Городские власти намерены расширить кладбище, где за государственный счёт военным ВСУ устанавливают памятники.
Общее количество могил на кладбище с 2017 года превысило 600 единиц.