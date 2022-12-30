Хлопцы побежали: румынские пограничники поймали в горах шестерых дезертиров из Украины

Румынские пограничники вместе со спасателями нашли в горах украинских дезертиров, которые пытались перебраться на территорию Румынии, пишет Agerpress.

Шестеро мужчин в возрасте от 22 до 33 лет пытались перейти горы Марамурец на высоте 1800 метров. Но началась метель, и украинцы сбились с пути. Двое сорвались со скалы и получили травмы.

Уточняется, что у украинцев не было запасов еды, а также специального снаряжения. Они были обуты в резиновые сапоги. В настоящее время температура воздуха в горах Марамуреш составляет -10°С, наблюдается снегопад.

Два человека погибли. Граждане Украины не давали точных сведений о своем местоположении, так как боялись попасть в тюрьму из-за дезертирства.

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