Глава Чечни Кадыров заявил, что грядет более жесткий второй этап операции "Возмездие" на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о подготовке второго этапа операции "Возмездие" на Украине в рамках проводимой Россией спецоперации.

"Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается", — отметил он.

В конце октября Кадыров заявил, что во время военной операции на Украине силы чеченских батальонов, а также бойцы спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова провели специальную отдельную операцию под названием "Возмездие". Тогда только на Николаево-Криворожском направлении удалось уничтожить 657 украинских солдат, еще 300 получили ранения.

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