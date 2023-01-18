Экоактивистку Грету Тунберг задержала полиция во время протестов в Германии

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг была задержана вместе с рядом других протестующих в Германии. Там у заброшенного поселения Лютцерат прошла акция Как сообщает Reuters, Грета Тунберг была среди активистов.

Демонстрации в этом местечке проходят с 11 января. Жителей поселения расселили еще в 2006 году, отмечает ТАСС, а на месте поселка должна появиться новая угольная шахта.

Демонстранты выступают категорически против строительства шахты.

Данные о численности участников сильно разнятся. Официальная информация полиции - 10 тыс. активистов. Организаторы сообщают о 35 тысячах человек.