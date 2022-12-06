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Двухметровая корма: модель нарастила невероятных размеров ягодицы и шокировала всех

Двухметровая корма: модель нарастила невероятных размеров ягодицы и шокировала всех

Фото: joinfo.com

Пользователи Сети в шоке от модели Натали Краун из Швеции. Девушка давно мечтала отрастить самые большие в мире ягодицы, и теперь, похоже, ей это удалось.

Краун сидит на высококалорийной диете, постоянно ходит на прием к пластическому хирургу. На свои более чем странные преображения она потратила уже более 150 тысяч долларов.

Объем ее ягодиц уже составляет примерно два метра, но на этом Натали решила не останавливаться, ее пятая точка будет расти и далее.

Ранее Натали жаловалась на проблемы в личной жизни, якобы ее внешность отпугивает мужчин.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в школе установили памятник Сталину, а детей призвали "повторить его свершения".

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