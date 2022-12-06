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В Татарстане в школе установили памятник Сталину, детей призвали "повторить его свершения"

В Татарстане в школе установили памятник Сталину, детей призвали "повторить его свершения"

Фото: Газета ру

В Набережных Челнах в частной школе установили памятник Иосифу Сталину. Как пишет "Газета.ру", директор учебного заведения Максим Евтешин отметил, что при установке скульптуры никто не привязывался с роли Сталина в истории, но его биографию стоило бы знать современным детям.

"С целью поднятия интереса учащихся к нашей недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности, о которой можно рассуждать бесконечно и никогда не прийти к истине. Однако мы хотели бы обратить внимание подрастающего поколения к неоспоримым фактам, имевшим место в период правления товарища Сталина. Таким, как ежегодное снижение розничных цен, строительство первой в мире атомной электростанции и обретение нашей страной ядерного оружия, предоставление государством бесплатных квартир, бесплатное образование, медицина и так далее. Пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения Сталинской эпохи", — объяснил Евтешин.

Официально открыть памятник планируют с наступлением тепла, весной.

Ранее мы сообщали, что профессор МГУ предрекла экономике Татарстана не самые радужные времена и перспективы.

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