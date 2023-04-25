В Казахстане разрешили четырехдневную рабочую неделю

В Казахстане работодателям официально разрешили по своему усмотрению вводить четырехдневную рабочую неделю, и уже с 1 июля текущего года в республике могут начать отдыхать три дня в неделю - по пятницам, субботам и воскресениям.

Работодатели имеют право выбрать и иные дни для выходных, но воскресенье должно неизменно оставаться выходным, отмечает ТАСС. Так, возможна схема отдыха по воскресеньям, понедельника и вторникам или субботам, воскресеньям и понедельникам. Если работодатель не против, третий выходной он может давать в середине недели, например, в среду.

Однако не все казастанские работники перейдут с лета на четырехдневку. Все зависит от того, поддерживает ли руководитель компании это решение. Если нет, работать сотрудники будут по старой схеме. Есть также вариант найти нового работодателя, более лояльного к нововведениям, который дает три выходных.