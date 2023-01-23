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Associated Press: ядерные ракетчики в США массово заболели агрессивной формой рака - лимфомой

Associated Press: ядерные ракетчики в США массово заболели агрессивной формой рака - лимфомой

Фото: techinsider.ru

Associated Press проинформировало о массовом заболевании лимфомой среди американских ракетчиков. Предварительно установлено, что агрессивная форма рака крови у них могла быть спровоцирована условиями службы, пишет "Газета.ru".

Военные несколько суток находились в подземных пунктах в ожидании приказа командования о запуске ядерных ракет. Полковник США Дэниел Себек проинформировал, что 9 заболевших из 455 офицеров — это большой процент. Примечательно то, что 4 ракетчика продолжают служить, несмотря на страшный диагноз.

На данный момент сведения о заболевших офицерах переданы в медицинский центр ВВС США для изучения. Из публикованных материалов известно, что на военной базе ВВС США эксплуатируется около 400 межконтинентальных баллистических ракет.

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