"Ядовитая ведьма!": в Британии от души пожелали главе Еврокомиссии фон дер Ляйен утопиться после ее слов о трибунале над РФ
Фото: discover24.ru
Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс в Twitter посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пойти и утопиться после слова о России.
Так Эби прокомментировала публикацию, которую Урсула сделала на своей официальной странице. Глава Еврокомиссии заявила о создании Международого центра судебного преследования за преступление агрессии в Гааге, направленного на осуждение спецоперации РФ на Украине. Урсула отметила, что рада и горда возможностью "привлечь виновных к ответственности".
"Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма" — заявила Робертс в ответ на слова политика.
В Сети многие британцы полностью поддержали этот призыв.