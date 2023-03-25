"А как громко обещали!": Зеленский признался, что для контрнаступления ВСУ у него нет оружия и боеприпасов

Зеленский: ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия

Обещанное на весь мир "грандиозное" контрнаступление ВСУ Украина начать не может, потому что у нее критически не хватает вооружений. С таким отчаянным заявлением выступил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью японским журналистам.

"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — заявил он.

По словам Зеленского, сейчас ВСУ ждут, когда им будет передано обещанное западными партнерами. На востоке Украины ситуация, по его словам, "неблагоприятная".