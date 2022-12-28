18 детей умерли, приняв сироп от ОРВИ: возбуждено дело
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Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело после смерти 18 детей от сиропа против ОРВИ производства Индии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Главными фигурантами дела стали должностные лица компании-импортера медикамента. Они помещены на время расследования в следственный изолятор.
Их обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.
Все 18 погибших детей пили сироп от ОРВИ "Док-1 Макс". Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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