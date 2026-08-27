Татарстан получил из федерального бюджета 64,9 млрд целевых трансфертов

К 1 августа в бюджет Татарстана поступило 64,9 млрд рублей из федерального бюджета. Это целевые межбюджетные трансферты, уточнили в пресс-службе республиканского Минфина.

В структуре поступлений самую крупную долю — 55,4 млрд рублей — занимают субсидии. Субвенции принесли 5,8 млрд, дотации — 220,2 млн. Прочие межбюджетные трансферты составили 3,1 млрд, а из федеральных фондов пришло ещё 332,9 млн рублей.

Все эти деньги направят на целевое финансирование расходных статей. По плану, в 2026 году республике перечислят 96,2 млрд рублей таких средств.