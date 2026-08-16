Запуск газопровода для дата-центра Oracle отложили до февраля 2027 года

Ввод газопровода Green Chile, который должен питать дата-центр Oracle в Нью-Мексико, сдвинут на февраль 2027 года. Раньше запуск планировался на август 2026-го, сообщает Ferra.

Оператор трубы Transwestern Pipeline уведомил о переносе срока в регуляторном документе. Причиной стали неоднократные отказы земельного управления штата согласовать маршрут, проходящий по участку государственной земли.

Проект носит название Jupiter и входит в контракт Stargate между Oracle и OpenAI. В его рамках планируется использовать газовые топливные элементы Bloom Energy мощностью до 2,5 ГВт. Глава Oracle подтвердил, что проект остаётся в графике.

Oracle оценивает вложения в $165 млрд и настаивает на ускоренном одобрении. На этом фоне акции Oracle упали на 3,6%, а бумаги Energy Transfer выросли на 1,5%.