«МегаФон» запустил облегченную версию Private LTE для малого бизнеса

«МегаФон» представил pLTE Lite — компактное решение для частных сетей, предназначенное для небольших и средних предприятий. В одном устройстве объединены базовая станция и ядро сети, что позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру с меньшими затратами.

Решение ориентировано на логистические и складские комплексы, промышленные площадки среднего размера, временные и удаленные производственные территории. Оно обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен устройств и пропускную способность до 300 Мбит/с. В перспективе предусмотрена поддержка 5G.

pLTE Lite прошла тестирование в лаборатории «МегаФона» и соответствует отраслевым стандартам. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер и промышленного оборудования, а при необходимости масштабируется до полноценной Private LTE без замены платформы.

По оценкам оператора, использование pLTE Lite позволяет снизить капитальные затраты на 70–80%, а операционные — до 50%. Средний срок окупаемости инвестиций составит 12–18 месяцев против 2–4 лет для классических сетей.