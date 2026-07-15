Технологии

OpenAI разрабатывает умную колонку без экрана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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OpenAI работает над созданием мобильной умной колонки без экрана, которая будет выполнять функции домашнего компьютера с искусственным интеллектом. Устройство сможет управлять бытовой техникой и использовать возможности платформы ChatGPT, сообщает Bloomberg.

Колонка спроектирована как человекоподобный компаньон, который со временем становится более персонализированным и проактивным, лучше понимая владельца. Её ключевая особенность — способность устанавливать связь с пользователями на человеческом уровне.

Планы OpenAI могут осложниться из-за судебного иска от Apple, обвиняющей компанию в краже коммерческих секретов. Возможность продажи устройства может быть отложена в зависимости от исхода процесса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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