OpenAI разрабатывает умную колонку без экрана

OpenAI работает над созданием мобильной умной колонки без экрана, которая будет выполнять функции домашнего компьютера с искусственным интеллектом. Устройство сможет управлять бытовой техникой и использовать возможности платформы ChatGPT, сообщает Bloomberg.

Колонка спроектирована как человекоподобный компаньон, который со временем становится более персонализированным и проактивным, лучше понимая владельца. Её ключевая особенность — способность устанавливать связь с пользователями на человеческом уровне.

Планы OpenAI могут осложниться из-за судебного иска от Apple, обвиняющей компанию в краже коммерческих секретов. Возможность продажи устройства может быть отложена в зависимости от исхода процесса.