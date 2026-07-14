Мощный град с сильным ветром прошел сегодня в Алексеевском районе Татарстана. В Чистополе устраняют последствия вчерашнего штормового ветра — стихия снесла крышу дома и повалила деревья. Регион постепенно накрывает циклон «Бернадетт», который уже вызвал непогоду в Москве и других областях.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие сутки республика окажется вблизи центра циклона, а затем — в его тыловой части. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ирина Трущина.

Как отмечают синоптики, циклон «Бернадетт» уже проявил себя в Калининградской области, на Урале и в Москве. Роскосмос опубликовал снимок гигантского атмосферного вихря. В ближайшие дни непогода охватит все большую территорию Татарстана, включая Казань, которая пока оставалась в стороне.