Экономика

ЦБ: ремонты НПЗ замедлили выпуск в базовых отраслях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России сообщил, что внеплановые ремонты НП...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в мае привели к снижению производства нефтепродуктов, добычи нефти, оптовой торговли и грузооборота транспорта. Об этом сообщил Банк России.

При этом другие базовые отрасли в апреле–мае, напротив, выросли. Без учёта нефтедобычи, нефтепереработки, оптовой торговли и грузоперевозок их выпуск превысил средний уровень первого квартала на 0,6% с учётом сезонности.

В целом экономическая активность во втором квартале оказалась выше, чем в начале года. В ЦБ отметили, что это позволяет ожидать перехода ВВП к росту в годовом выражении, однако различия между отраслями стали более заметными. Регулятор также указал на негативный шок предложения, с которым столкнулась экономика.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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