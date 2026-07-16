ЦБ: ремонты НПЗ замедлили выпуск в базовых отраслях

Внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в мае привели к снижению производства нефтепродуктов, добычи нефти, оптовой торговли и грузооборота транспорта. Об этом сообщил Банк России.

При этом другие базовые отрасли в апреле–мае, напротив, выросли. Без учёта нефтедобычи, нефтепереработки, оптовой торговли и грузоперевозок их выпуск превысил средний уровень первого квартала на 0,6% с учётом сезонности.

В целом экономическая активность во втором квартале оказалась выше, чем в начале года. В ЦБ отметили, что это позволяет ожидать перехода ВВП к росту в годовом выражении, однако различия между отраслями стали более заметными. Регулятор также указал на негативный шок предложения, с которым столкнулась экономика.