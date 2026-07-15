Веб-приложение «Макса» для iOS установили 7 млн человек

Генеральный директор соцсети «Макс» Фарит Хуснояров в интервью «Известиям» 15 июля сообщил, что мобильную веб-версию мессенджера для iOS установили 7 млн человек. Из 87 млн ежедневных пользователей около 80% используют Android, остальные — другие платформы.

Разработчики восстановили отправку уведомлений для владельцев iPhone: для этого нужно запустить приложение в браузере и подтвердить запрос. В веб-версии уже доступны все базовые функции, включая звонки.

В ближайшее время планируется добавить дополнительные возможности, в том числе сторис. Их тестирование на всех пользователях начнется на следующей неделе. Также в мессенджере появятся бизнес-аккаунты и профили для предпринимателей — эти нововведения интегрируют в мобильную веб-версию.

Ранее, 13 июля, в пресс-службе «Макса» сообщили о появлении комментариев в публичных и приватных каналах на Android и в веб-версии. Владельцы цифрового ID получили возможность создавать публичные каналы — за первые сутки после запуска было зарегистрировано более 10 тыс. таких каналов.